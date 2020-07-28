Мошенники не прекращают атаковать клиентов государственного Приватбанка

Об этом в своем отзыве рассказала клиентка, которая стала жертвой мошенников.

По ее словам, ей якобы позвонили сотрудники ПриватБанка и предупредили, что "ее деньги хотят украсть".

"Я не поверила и с другого телефона позвонила на горячую линию 3700, где девушка менеджер подтвердила, что этот номер принадлежит Приватбанку. В дальнейшем это подтвердила и полиция. Я девушке менеджеру обьяснила ситуацию, сказала, что они у меня на линии. Менеджер мне ничего не посоветовала, а сказала разбираться с ними, то есть следовать их советам. В результате я лишилась кредитных денег, которые мне теперь нужно выплачивать да еще с процентами", - жалуется недовольная женщина.

Клиентка также не понимает, почему служба ПриватБанка допускает ситуации, когда мошенники звонят украинцам с телефонов, которые принадлежат государственному банку.

"За что вы деньги получаете? Пока обратилась только в полицию, в дальнейшем в прокуратуру и суд, вы не переживайте, с инвалидов 2 группы судебные издержки не взымаются, оплатите их тоже вы, ну и антирекламу по всему интернету я вам гарантирую", - резюмировала она в своем отзыве.

Сотрудник ПриватБанка попытался оправдаться за очередной случай с мошенниками и заявил, что клиентов никто не заставляет озвучивать конфиденциальную информацию.

"Банк не предоставляет персональные данные третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством Украины. Что касается замечания о звонки от третьих лиц, то стоит понимать, что банк не может контролировать и следить за функциями входящих звонков к вам, так как мы не является мобильным оператором. Мы неоднократно напоминали клиентам о том, что наши сотрудники не звонят с просьбой перевода средств и не спрашивают персональные данные карты", - отреагировал на жалобу сотрудник.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

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