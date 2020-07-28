Напередодні виходу сьомого сезону популярного серіалу "Свати" шанувальники активно обговорюють кращі моменти з попередніх серій

Як передає Politeka.net, цікавий кадр, де всі головні герої знову в зборі, з'явився на фан-сторінці проекту "Instagram".

Він зображує подружні пари Будько і Ковальових посеред поля в робочому одязі і з лопатами в руках. Між ними стоїть ще маленька Женька. На задньому плані можна помітити ліс.

Цей момент з самої першої серії третього сезону, коли сімейство у повному зборі вирушило копати картоплю. Якщо звичні Іван і Валюха впевнено працювали в поті чола, то для міських Ольги і Юри заняття в полі стали справжнім випробуванням. На кадрі Іван Степанович тільки кинув кошик в ряди картоплі, даючи сигнал до початку робіт. Всі учасники процесу ще свіжі, а Валентина Іванівна навіть сміється тоді, як її свати виглядають стурбованими.

Користувачі соціальної мережі з задоволенням згадали одну з перших серій легендарного серіалу, де прісутвуют оригінальні персонажі:

"Хто згадав цей момент?"; "На картоплю приїхали! Ольга Миколаївна там трохи коні не двинула😂😂"; "Головне було весело!!!!!!"; "Я згадала 😂😂😂😂😂".

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