Накануне выхода седьмого сезона популярного сериала "Сваты" поклонники активно обсуждают лучшие моменты из предыдущих серий

Как передает Politeka.net, занимательный кадр, где все главные герои снова в сборе, появился на фан-странице проекта в "Инстаграм".

Он изображает супружеские пары Будько и Ковалевых посреди поля в рабочей одежде и с лопатами в руках. Между ними стоит еще маленькая Женька. На заднем плане можно заметить лес.

Это момент из самой первой серии третьего сезона, когда семейство в полном сборе отправилось копать картошку. Если привычные Иван и Валюха уверенно трудились в поте лица, то для городских Ольги и Юры занятия в поле стали настоящим испытанием. А ведь на кадре Иван Степанович только бросил корзину в ряды картошки, давая сигнал к началу работ. Все участники процесса еще свежие, а Валентина Ивановна даже смеется тогда, как ее сваты выглядят обеспокоенными.

Пользователи социальной сети с удовольствием вспомнили одну из первых серий легендарного сериала, где присутвуют оригинальные персонажи:

"Кто вспомнил этот момент?"; "На картошку приехали! Ольга Николаевна там чуть кони не двинула😂😂"; "Главное было весело!!!!!!"; "Я вспомнила 😂😂😂😂😂".

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