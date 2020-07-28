В Івано-Франківську кількох випускників не допустили до здачі ЗНО-2020.

Як пише Politeka.net, про це 28 липня під час оперативної наради в мерії розповіла заступник директора департаменту освіти і науки Наталія Микула. Її слова передає портал "Місто".

Чиновниця відзвітувала, що всього в Івано-Франківську ЗНО провели в 19 установах з дотриманням всіх обмежень. Проте заходи безпеки не врятували п'ятьох людей, які не змогли пройти тестування в основну сесію з-за підвищеної температури. Учні отримають ще один шанс під час додаткової сесії, на яку їх вже зареєстрували.

Під час ЗНО в місті сталася ще одна НП - за добу організаторам довелося замінити 175 вчителів, які відмовилися брати участь у проведенні тестування.

Наталія Микула похвалилася і успіхами івано-франківських учнів. Так четверо учасників склали ЗНО з англійської мови на максимальні 200 балів. Крім того, двоє випускників ліцею імені Романа Шухевича отримали по 199 балів з української мови.

Раніше стало відомо, що випускник школи в Івано-Франківській області Олександр Люклян отримав рекордні бали за результатами ЗНО. Юний геній склав тести на 795 балів з 800 можливих. Молодий українець набрав максимальні 200 балів з української мови і літератури та математики, крім того отримав 199 балів - з англійської мови та 196 балів - з фізики.

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