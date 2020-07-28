В Ивано-Франковске нескольких выпускников не допустили к сдаче ВНО-2020.

Как пишет Politeka.net, об этом 28 июля во время оперативного совещания в мэрии рассказала замдиректора департамента образования и науки Наталья Микула. Ее слова передает портал "Місто".

Чиновница отчиталась, что всего в Ивано-Франковске ВНО провели в 19 учреждениях с соблюдением всех ограничений. Однако меры безопасности не спасли пятерых человек, которые не смогли пройти тестирование в основную сессию из-за повышенной температуры. Ученики получат еще один шанс во время дополнительной сесии, на которую их уже зарегистрировали.

Во время ВНО в городе произошло еще одно ЧП - за сутки организаторам пришлось заменить 175 учителей, которые отказались учавствовать в проведении тестирования.

Наталья Микула похвасталась и успехами ивано-франковских учеников. Так четверо участников сдали ВНО по английскому языку на максимальные 200 баллов. Кроме того, двое выпускников лицея имени Романа Шухевича получили по 199 баллов по украинскому языку.

Ранее стало известно, что выпускник школы в Ивано-Франковской области Александр Люклян получил рекордные баллы по результатам ВНО. Юный гений сдал тесты на 795 баллов из 800 возможных. Молодой украинец набрал максимальные 200 баллов по украинскому языку и литературе и математике, кроме того получил 199 баллов - по английскому языку и 196 баллов - по физике.

Напомним, десятки тысяч абитуриентов не смогут поступить в вузы Украины, что произошло.

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