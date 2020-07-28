Українців попередили про великі штрафи у випадку прострочення по сплаті податку на нерухомість

Про це пише тематичне видання finance.ua.

Як відомо, до 1 липня українцям розіслали від податкової повідомлення про сплату податку на нерухомість за минулий рік.

Цей документ надсилають за місцем реєстрації. Але якщо платник змінив місце реєстрації і не повідомив про це в податкову, і не проживає за місцем реєстрації, то він залишиться без повідомлення про податки.

Варто відзначити, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи – власники житлової нерухомості, якщо площа житла, що перебуває у їх власності, перевищує встановлений ліміт – пільгову площа (незалежно від кількості об'єктів)

Податок доведеться оплачувати тим українцям, якщо площа нерухомості перевищує встановлений ліміт. Наприклад, якщо площа квартири 80 квадратних метрів, то податок буде нараховано на 20 "квадратів".

Але українцям не варто забувати, що за прострочення по сплаті податків передбачені великі штрафи:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати грошового зобов'язання, – 10% суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів – 20% погашеної суми податкового боргу.

Раніше ми розповідали, що українцям хочуть збільшити податки на нерухомість. Так, вже в цьому році за кожен зайвий квадрат нерухомості передбачений податок в розмірі до 62,5 грн. У наступному році його підвищать - до 70,8 грн за квадратний метр.

Важливо відзначити, що податок на нерухомість сплачується за минулий рік і залежить від розміру мінімальної зарплати. Його максимальна ставка - 1,5% від мінімалки.

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