Самоизоляция явно пошла на пользу примадонне Алле Пугачевой

Об этом пишет Politeka.net.

Так, в сети появилось видео, как похудевшая после карантина Алла Пугачева зажигает на танцполе с Максимом Галкиным под российские хиты.

Для яркой вечеринки Алла Пугачева подобрала смелый наряд - короткие шортики, жакет, крупное украшение на груди и высокие каблуки.

Видео с вечеринки в своем Instagram опубликовал шоумен Максим Галкин.

Судя по видео, Алла Пугачева на вечеринке плясала под песни Полины Гагариной и Artik&Asti.

Поклонники, в свою очередь, оценили смену имиджа примадонны и отметили, что она в отличной форме, несмотря на возраст и длительный карантин.

"Молодец дай Бог здоровье и долголетия", "Зажигай пока есть желание! Чтоб хотелось и моглось! Виват, Аллочка!", "Быть на виду у миллионов поклонников - тоже нелёгкая работа,нет покоя даже дома", "У женщины возраста нет, когда влюблена особенно!", "Умница-красавица", "Когда женщина чувствует заботу о ней, внимание и любовь у неё растут крылья невзирая на годы. Молодчина", "Кристинка отстает от мамы. Алла,спасибо что дарите надежду на вечную молодость", "Девочка, танцуй", - отреагировали фанаты.

#АллаПугачева Gepostet von Alla Borisovna Pugacheva am Mittwoch, 22. Juli 2020

Напомним, дочь Пугачевой и Галкина на руках у отца восхитила всех: «маленькая супер звезда».

Как сообщала Politeka, сын Пугачевой и Галкина показал отцу "запрещенку", видео: "Папочка, сенсация!".

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