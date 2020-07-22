Максим Галкин удивил свежей фотосессией с Аллой Пугачовой в коротких шортах

В последнее время Примадонна российской эстрады редко выходит в свет или радует поклонников новыми снимками. Однако, ее муж решил сделать это за нее. Так, Галкин опубликовал в своем Инстаграм серию новых фотографий, на которых они позируют с Пугачевой. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах звездная пара позирует на ступеньках своего роскошного замка. При этом, Галкин одет просто и по-домашнему: на нем обычные джинсы и белая футболка.

А вот образ Аллы Борисовны более интересный. Для фотосессии певица оделась во все черное. На ней простая кофта, длинный пиджак и впечатляюще короткие шортики, под которые Пугачева надела черные колготы. Образ певицы дополняют массивная подвеска в виде кинжала и волосы, завитые в традиционные для звезды кудри.

В подписи к снимкам Галкин предложил своим поклонникам выбрать лучшее фото. Люди активно комментируют публикацию.

В комментариях отметилась и популярная украинская певица Оля Полякова.

«Все огонь», - написала она.

«Боже!!! Алла Борисовна ещё никогда так шикарно не выглядела», «Отлично Алла выглядит», «Шикарные на всех фото», «С Аллочкой фотошоп, но классный», «Легендарная пара. пусть будет у вас в жизни всё прекрасно, так же как на фото», «Стала сильно похожа на свою дочь», - пишут другие комментаторы.

Напомним, дочь Пугачевой и Галкина на руках у отца восхитила всех: «маленькая супер звезда».

Как сообщала Politeka, сын Пугачевой и Галкина показал отцу "запрещенку", видео: "Папочка, сенсация!".

Также Politeka писала, что цветущая Пугачева в обтягивающих штанах закатила девичник: "А ножки-то какие! Ну, как 18-летняя".