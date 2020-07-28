Не дуже вдалий образ

Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова показалася в новому літньому образі

Як пише Politeka.net, вона опублікувала нове фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

На знімку Оля Бузова позує в холі будівлі перед скляними дверима. Вона вбралася в червоний топ, вигідно підкреслив її груди, а також у чорну куртку, яку спеціально спустила. Дівчина стала напівбоком і злегка нахилилася вперед, щоб показати всі принади своєї фігури. Судячи по кадру, знаменитість не одягла бюстгальтер.

Для вечірнього образу Оля Бузова зробила яскравий макіяж і одягла великі круглі сережки. А щоб прикраси не загубилися у волоссі, ведуча стягнула їх у хвіст на потилиці.

"Нерви натягнуті ❤️. Менше, ніж через годину вихід треку", - підписала публікацію артистка.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Ольги Бузової в коментарях під записом, на цей раз їх думки розділилися:

"Ой ти тут не дуже"; "Ти найкраща Оленька😻😻😻😍😍😍"; "Виставляє вона, а соромно мені...Так і хочеться умити😍"; "Нереальна... 😍😍😍"; "Красуня, чекаю, люблю і підтримую) ❤💋😘"; "Сама на себе не схожа".

Нагадаємо, Ольга Бузова пристрасно притиснулася до знаменитого красеня і розкрила свої почуття: "Я щаслива бути...".

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