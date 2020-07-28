Принц Гаррі намагався показати своїм близьким, що Меган Маркл йому дорожче, ніж королівські обов'язки

Про це пише Daily Mail.

Меган Маркл з самого початку стала каменем спотикання у відносинах між Гаррі і королівською сім'єю.

Коли чотири роки тому молодший син принцеси Діани оголосив про роман з Меган під час офіційного туру його батька по Середньому Сходу, монархи насторожилися. Ця поїздка багато значила для королівського палацу і повинна була стати головною темою в пресі.

Палац і принц Вільям дізналися про плани Гаррі за 20 хвилин до того, як було зроблено заяву про його нову кохану.

«Це повідомлення затьмарило принца Уельського. Підготовка до гідного висвітлення події командою Кларенс-Хаус йшла місяцями і була вмить зруйнована. Чарльз був знищений і пригнічений. Тоді він зрозумів, що ситуація з Меган досягла переломного моменту», - підкреслив біограф Омід Скобі, присвятив книгу герцогам Сассекським.

Черещ Маркл принц Гаррі посварився не лише з рідними, але і з друзями. Онук королеви був в люті, з'ясувавши, що плітки про Меган розпускає його близький товариш.

Тому принц Гаррі розірвав всі старі зв'язки і різко змінив коло спілкування.

Раніше ми розповідали про змову проти Міддлтон і Маркл в палаці.

На початку відносин Кейт, дійсно, намагалася заслужити розташування нової родички і навіть готувала їй веганські страви. Але заслужити розташування Меган їй не вдалося.

Масло у вогонь підливали й королівські придворні, які всіма силами намагалися посварити Маркл і Міддлтон: влаштовували проблеми і плели інтриги навколо герцогинь.

Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон

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