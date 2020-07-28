Принц Гарри пытался показать своим близким, что Меган Маркл ему дороже, чем королевские обязанности
Об этом пишет Daily Mail.
Меган Маркл с самого начала стала камнем преткновения в отношениях между Гарри и королевской семьей.
Когда четыре года назад младший сын принцессы Дианы объявил о романе с Меган во время официального тура его отца по Среднему Востоку, монархи насторожились. Эта поездка многое значила для королевского дворца и должна была стать главной темой в прессе.
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Дворец и принц Уильям узнали о планах Гарри за 20 минут до того, как было сделано заявление о его новой возлюбленной.
«Это сообщение затмило принца Уэльского. Подготовка к достойному освещению события командой Кларенс Хаус шла месяцами и была вмиг разрушена. Чарльз был уничтожен и подавлен. Тогда он понял, что ситуация с Меган достигла переломного момента», - подчеркнул биограф Омид Скоби, посвятивший книгу герцогам Сассекским.
Из-за Маркл принц Гарри разругался не только с родными, но и с друзьями. Внук королевы был в ярости, выяснив, что сплетни о Меган распускает его близкий товарищ.
Поэтому принц Гарри разорвал все старые связи и резко сменил круг общения.
Ранее мы рассказывали о заговоре против Миддлтон и Маркл во дворце.
В начале отношений Кейт, действительно, старалась заслужить расположение новой родственницы и даже готовила ей веганские блюда. Но заслужить расположение Меган ей не удалось.
Масло в огонь подливали и королевские придворные, которые всеми силами пытались поссорить Маркл и Миддлтон: строили козни и плели интриги вокруг герцогинь.
Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон
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