Стан російської зірки Олени Кондулайнен різко погіршився

Як передає Politeka.net про це інформує Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що зірка серіалу "Інтерни" і фільму "Вісім перших побачень", зараз перебуває у палаті інтенсивної терапії, куди її перевели після екстреної госпіталізації.

Після госпіталізації медики виявили у Олени Кондулайнен ГПМК (гостре порушення мозкового кровообігу), неврологічну енцефалопатію (судинне ураження головного мозку).

Крім цього, у зірки російського кіно спостерігається загальна загальмованість мови. Позитивної динаміки у Олени Кондулайнен лікарі поки не бачать.

Як раніше повідомлялося, 62-річна актриса Олена Кондулайнен раптово відчула себе погано 24 липня в ресторані, коли вимовляла тост.

Її екстрено госпіталізували в клініку з підозрою на інсульт, який пізніше і підтвердився.

Раніше ми розповідали, як зірка серіалу "Татусеві дочки" потрапив в реанімацію.

32-річний російський актор Михайло Казаков, який зіграв Іллю Полежайкіна в серіалі «Татусеві дочки», впав з 12-метрової висоти.

Актор опинився в реанімації після того, як заліз на дах, щоб познімати вид на Твер, де зараз проживає разом зі своєю сім'єю.

Про нещастя Козаків сам розповів у себе в Instagram. Він опублікував фото своїх ніг і руки, написавши «Ласкаво просимо в мій новий світ». Крім цього, він опублікував те саме фото з даху, який зробив перед падінням.

Як розповів актор журналістам, він впав з 12-метрової висоти, приземлившись на ноги.

Нагадаємо, що трагедія із зіркою "Татусевих дочок", з'явилися моторошні фото з лікарні: "Це ж як попало?".

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