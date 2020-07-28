Состояние российской звезды Елены Кондулайнен резко ухудшилось

Как передает Politeka.net, об этом информирует Telegram-канал Mash.

Сообщается, что звезда сериала "Интерны" и фильма "Восемь первых свиданий", который был снят Студией "Квартал 95", сейчас находится в палате интенсивной терапии, куда ее перевели после экстренной госпитализации.

После госпитализации медики выявили у Елены Кондулайнен ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), неврологическую энцефалопатию (сосудистое поражение головного мозга).

Помимо этого, у звезды российского кино наблюдается общая заторможенность речи. Положительной динамики у Елены Кондулайнен врачи пока не видят.

Как ранее сообщалось, 62-летняя актриса Елена Кондулайнен внезапно себя почувствовала плохо 24 июля в ресторане, когда произносила тост.

Ее экстренно госпитализировали в клинику с подозрением на инсульт, который позже и подтвердился.

Ранее мы рассказывали, как звезда сериала "Папины дочки" угодил в реанимацию.

32-летний российский актер Михаил Казаков, который сыграл Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», упал с 12-метровой высоты.

Актер оказался в реанимации после того, как залез на крышу, чтобы поснимать вид на Тверь, где сейчас проживает вместе со своей семьей.

О несчастье Казаков сам рассказал у себя в Инстаграм. Он опубликовал фото своих ног и руки, написав «Добро пожаловать в мой новый мир». Кроме этого, он опубликовал то самое фото с крыши, которое сделал перед падением.

Как рассказал актер журналистам, он упал с 12-метровой высоты, приземлившись на ноги.

Напомним, что трагедия со звездой "Папиных дочек", появились пугающие фото из больницы: "Это ж как угораздило?".

Как сообщала Politeka, жизнь самой горячей "Папиной дочки" превратилась в кошмар из-за отношений с известным актером

Также Politeka писала, что "Папина дочка" Карпович с любовником опозорилась в Крыму: подробности и фото.