Роки над нею не владні

Популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила своєю красою в 51 рік

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нове фото на своїй сторінці в "Instagram".

Нещодавно Дженніфер Лопес відзначила ще один свій день народження. Незважаючи на вік, вона продовжує радувати своїх шанувальників новими піснями, кліпами і красивими кадрами. На цей раз знаменитість опублікувала чорно-біле фото крупним планом, на якому злегка прочинила рот і спокусливо торкнулася пальцями губ. Актриса дивиться прямо в камеру пронизливим поглядом, який може звести з розуму вразливого чоловіка.

В описі зірка подякувала своїх друзів за номінацію в популярному проекті "Women Supporting Women" ("Жінки підтримують жінок").

"Коли жінки підтримують один одного, відбуваються неймовірні речі!", - підписала вона.

Користувачі соціальної мережі оцінили нев'янучу красу Дженніфер в коментарях:

"Ти прекрасна, мама"; "Ти прекрасна"; "Прекрасна королева 👑❤️"; "Моє найбільше натхнення 😍😍⭐️ люблю тебе, мама ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️"; "Чудова навіть в чорно-білому 🖤"; "Жінки сильні ✨ і більше, коли працюють і підтримують один одного. До речі, ти виглядаєш приголомшливо, мама ♥"; "Ти така красива і натхненна. Я дивлюся на тебе, ти багато чому мене вчиш в житті".

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