Стало відомо, які ще штрафи можуть запровадити для простих українців

Як передає Politeka.net, про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

За його словами, незабаром можуть збільшити штрафи для тих українських водіїв, які на дорогах не пропускають машини швидкої допомоги.

Міністр охорони здоров'я особисто переконався, що водії не хочуть поступатися дорогу медикам, коли їздив на виклики.

"Не завжди наші водії, які перебувають на дорогах, пропускають карету швидкої допомоги", - підкреслив Степанов на брифінгу.

Глава МОЗ не сумнівається, що за таке треба збільшити штрафи, оскільки від швидкості пересування швидкої допомоги залежать життя українців. Іноді життя людини може йти на хвилини, тому так важливо своєчасно довести людину до лікарні, і для цього необхідне розуміння з боку водіїв.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували закон, який забороняє пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризма.

Як вважають автори документа Георгій Мазураш і Олена Лис з фракції "Слуга народу" такі дії згубно впливають на стан українців, а тому їх потрібно карати. Якщо законопроект приймуть, службових чи посадових осіб за таку пропаганду доведеться платити штрафи у розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що українцям загрожують великі штрафи через податки, з кого здеруть гроші

Як повідомляла Politeka, штрафи для українців піднімуть в сто разів, новий закон уже в Раді

Також Politeka писала, що штрафи злетять у шість разів, новий радикальний закон вже в Раді