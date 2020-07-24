Депутаты Верховной Рады предложили резко повысить штрафы за правонарушение в Украине

Текст законопроект №3908 опубликован на официальном сайте парламента, передает Politeka.net. Одним из авторов документа значится Ирина Констанкевич, зампредседателя комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики, а также "слуга народа" Анна Скороход.

Инициаторы хотят ужесточить наказание для украинцев за домашнее насилие, изменив часть вторую статьи 173 КоАП Украины. Пока штраф за такое правонарушение составляет от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 170-340 гривен. Авторы закона считают, что санкции нужно усилить в сто раз - до двух тысяч минимумов (34 тысячи гривен). А штраф за повторное совершение насилия в течение года - до четырех тысяч минимумов (68 тысяч гривен).

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма. Как считают авторы документа Георгий Мазураш и Елена Лис из фракции "Слуга народа" такие действия пагубно влияют на состояние украинцев, а потому их нужно наказывать. Если законопроект примут, служебным или должностным лицам за такую пропаганду придется платить штрафы в размере восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что украинцев оставили без повышенных пенсий, выдвинуто главное условие.

Как сообщала Politeka, скандальная Третьякова рассказала о роспуске Рады Зеленским.

Также Politeka писала, что Андрей Малеваный рассказал, чем поможет закон об управлении отходами.