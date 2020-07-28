Стало известно, какие еще штрафы могут внедрить для простых украинцев

Как передает Politeka.net, об этом во время брифинга заявил глава МОЗ Максим Степанов.

По его словам, в скором времени могут увеличить штрафы для тех украинских водителей, которые на дорогах не пропускают машины скорой помощи.

Министр здравоохранения лично убедился, что водители не хотят уступать дорогу медикам, когда ездил на вызовы.

"Не всегда наши водители, которые находятся на дорогах, пропускают карету скорой помощи", - подчеркнул Степанов на брифинге.

Глава МОЗ не сомневается, что за такое нужно увеличить штрафы, поскольку от быстроты передвижения скорой помощи зависят жизни украинцев. Иногда жизнь человека может идти на минуты, поэтому так важно своевременно довести человека до больницы, и для этого необходимо понимание со стороны водителей.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма.

Как считают авторы документа Георгий Мазураш и Елена Лис из фракции "Слуга народа" такие действия пагубно влияют на состояние украинцев, а потому их нужно наказывать. Если законопроект примут, служебным или должностным лицам за такую пропаганду придется платить штрафы в размере восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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