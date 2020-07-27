Американська фітнес-модель Ана Чері блиснула нереальною красою під час танцю, який влаштувала в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Це занадто гаряче», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Чері виконує танець в пікантному й облягаючому одязі, демонструючи пишні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це зводить з розуму», «хочу записати з тобою відео разом», «до чого ж ти гарна», «шкода, що я не така талановита, як ти», «ти мій фаворит в тиктоі», «шорти шикарні, облягають так облягають», — пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері поділилася жарким кадром після тренувань.

Багато часу Ана проводить в спортзалі, будучи фітнес-інструктором, дівчина знає, як привести тіло в порядок, чим харчуватися і як позбавлятися від "зайвого". Саме тому Ана часто розповідає про коктейлі, які п'є, показує свої рецепти для підтримки форм в потрібному вазі й навіть рекламує спортивнй одяг.

В цей раз струнка красуня в чорному топі та спортивних лосинах вирішила заговорити про позитив.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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