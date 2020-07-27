Олена Краснова поділилася зворушливими кадрами романтичного святкування з онуком Алли Пугачової Микитою Пресняковим

27 липня онук Примадонни і його обраниця святкують третю річницю свого весілля. З цієї нагоди Краснова поділилася зворушливим постом в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео одружена пара п'є шампанське, цілується і всіляко насолоджується компанією один одного. При цьому на Красновій ніжне світле плаття в квіточку з напівпрозорими рукавами.

«Три роки як одна мить. З шкіряною весіллям нас, рідний», - написала модель у підписі до відео.

Шанувальники пари тут же взялися коментувати кадри.

«Зайчики. Щастя вам», «Ви такі гарні) щастя вам і довгої любові», «Шикарна пара!», «Вона звичайно красуня. А у вас музика хороша», «Така мила пара. Будьте щасливі!», «Вітаю прекрасну пару», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що онук російської співачки Алли Пугачової, актор та виконавець Микита Пресняков показав пікантний знімок, зроблений під час тренувань.

На фото 28-річний артист попозувала без верхнього одягу, продемонструвавши всім свою накочений торс. На голові у Микити красувалася кепка, а на задньому тлі виднівся турнік.

«Поки гарна погода і нас ще не замкнули знову, треньте! Це офигенское почуття. До ізоляції, чесно якось лінь було тренуватися, але головне встати в колію і як тільки помічаєш перші результати вже входиш в цей ритм! Це кайф, всім підняти ж*пи і тренити!», - звернувся до передплатникам Пресняков.

Нагадаємо, підрослий молодший онук Пугачової справив фурор своєю зовнішністю.

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