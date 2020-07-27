Українців попередили про підвищення заробітних плат вже з першого місяця осені, але гроші отримають не всі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Федерації профспілок.

Так, в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підготували проєкт постанови уряду про підвищення заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Передбачається, що індексація складе в середньому 37,6%.

«Необхідність підвищення виникла через запланованого підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня з 4723 до 5000 гривень», — йдеться в документі.

Уточнюється, що з 1 вересня працівники першого тарифного розряду будуть отримувати 2225 гривень замість 2102 грн. У січні наступного року зарплату підвищать до 2670 грн, а з 1 липня наступного року до 2893 гривень.

Як відомо, з першого січня наступного року розмір «мінімалки» становитиме шість тисяч. А з першого липня – шість з половиною тисяч гривень.

До цього ми розповідали, що Україну чекають наслідки підвищення зарплат у 2020 2021 роках. У планах Кабміну в цьому році підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 5000 грн. Також держбюджету на 2021 рік розробляється з урахуванням мінімальної зарплати у 6000-6500 грн.

Однак підвищення мінімальної зарплати може призвести до зростання заробітних плат «у тіні», заявляють в Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА).

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