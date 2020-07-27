Популярний український виконавець Дмитро Монатік анонсував дивовижне шоу до свята

Як передає Politeka.net, анонс він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Монатік поділився кадрами зі зйомок в Києві, написавши, що вони з Вірою Брежнєвою приготували кубинську вечериночку до Дня незалежності України. Він зазначив, що шоу можна буде побачити вже 24 серпня.

На фото Монатік стояв поруч з Брежнєвою, яка заради зйомок наділа спокусливе плаття, в якому вона була у кліпі. Сукня із золотих ниток ледь прикривала струнке тіло співачки. Також Монатік показав фото, на якому танцював в оточенні свого колективу.

За годину пост співака зібрав понад 16 тисяч лайків. В коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

«Завжди дивуюся, Дімка такий маленький, а якої великої слави досяг)))) пам'ятаю його починання... Він повинен бути мотиватором для багатьох, хто хоче, але боїться», «Як здорово, така атмосфера, чудові люди», «Я навіть не підозрювала, що в Києві є таке чудове місце», «Атмосфера свята забезпечена», «Круть», - пишуть шанувальники.

Але знайшлися і ті, хто жорстко розкритикував Брежнєву та Монатіка за номер на День незалежності.

«Дмитро можна і без Віри, вона так-то не особливо)», «Гроші не пахнуть, як то кажуть... ще недавно Галушка говорила, що ніколи не вважала себе українською співачкою, а тепер аж готує щось на День Незалежності України», «На День Незалежності? Не той формат для такого свята», - пишуть люди.

Нагадаємо, що розпусна Брежнєва в коротенькій "весільній" сукні пофліртувала з Монатіком на вечірці: "Такі пристрасні".

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