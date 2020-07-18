Знаменита украинская певица Вера Брежнева покорила видом в коротеньком свадебном платье рядом с Монатиком

Вместе с Дмитрием Монатиком Вера появилась на праздновании пятнадцатилетия со дня старта проекта "Світське життя". Певица появилась вместе с артистом в образах, которые несколько недель назад представила в клипе "Вечериночка", отснятый заграницей. Каждый наряд артистов является дизайнерским, поэтому ранее Вера даже рассказала об истории их с Дмитрием образов, пишет Рoliteka.net.

Вера блеснула стройными ножками рядом с идеально одетым артистом. Звезды исполнили свой летний хит в качестве подарка. Отметим, на вечеринке присутствовало множество звезд, каждому удалось отличиться.

На фан-аккаунтах Веры появилась целая серия с празднования.

Также звезда раскрыла историю создания свадебного образа, который буквально покорил фанатов.

«Он сделал мне предложение. Я согласилась. Так случилось все... 🌪 И самое неожиданное свадебное платье. Это был третий образ , наша с Монатиком «Вечериночка» закончилась свадьбой , @irinamonatik была рядом и мы все во время съёмок этого эпизода хотели лишь одного, чтобы свет не вырубался 🤪🤦🏼‍♀️ была уже глубокая ночь и даже под Барселоной в феврале было холодно) но нас грела хореография💃🏼🕺🏼а оператор танцевал вокруг нас 🙈

О платье : фата - длинная, красивая, даёт все же образу определённую магию... платье было по задумке режиссера коротким, поэтому были добавлены милые панталончики и подвязку на ногу. А @olaazh дополнила образ красивыми сережками, носочками и туфельками», - написала Вера.

Фанаты сразу же отреагировали:

«Любимка моя!❤️❤️», «Королева, такие страстные с Монатиком😍 👑 ❤️», «Так красиво, что глаз не оторвать! 😍», «Вот свадебное платье действительно неожиданно) но получилось нежно🤗», «Красавица🎀✨», «Няшки 🤩🤩😍🥰❤️🍀💐», «Прекрасные😍🙌», «Сказочная какая🔥🔥🔥, хрупкая, воздушная.. Нереальная в своей реальности, Вера, Вы удивительная 💖 и образ, конечно это всё подчеркнул! Платье - 🔥», «Супер👍👏👌», «Какая прелесть❤️❤️».

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