Популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик анонсировал удивительное шоу к празднику

Как передает Politeka.net, анонс он опубликовал на своей странице в Инстаграм. Монатик поделился кадрами со съемок в Киеве, написав, что они с Верой Брежневой приготовили кубинскую вечериночку ко Дню независимости Украины. Он отметил, что шоу можно будет увидеть уже 24 августа.

На фото Монатик стоял рядом с Брежневой, которая ради съемок надела соблазнительное платье, в котором она была в клипе. Платье из золотых ниток едва прикрывало стройное тело певицы. Также Монатик показал фото, на котором танцевал в окружении своего коллектива.

За час пост певца собрал более 16 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.

«Всегда удивляюсь, Димка такой маленький, а какой большой славы добился)))) помню его начинания... Он должен быть мотиватором для многих, кто хочет, но боится», «Как здорово, такая атмосфера, прекрасные люди», «Я даже не подозревала, что в Киеве есть такое чудесное место», «Атмосфера праздника обеспечена», «Круть», - пишут поклонники.

Но нашлись и те, кто жестко раскритиковал Брежневу и Монатика за номер на День независимости.

«Дмитрий можно и без Веры, она так-то не особо)», «Деньги не пахнут, как говорится... еще недавно Галушка говорила, что никогда не считала себя украинской певицей, а теперь аж готовит что-то на День Независимости Украины», «На День Независимости? Не тот формат для такого праздника», - пишут люди.

Напомним, что распутная Брежнева в коротеньком "свадебном" платье пофлиртовала с Монатиком на вечеринке: "Такие страстные".

Как сообщала Politeka, мокрая Вера Брежнева взбудоражила смелыми развлечениями в купальнике.

Также Politeka писала, что роскошная жена Монатика свела с ума ярким нарядом, даже Никитюк оценила: «Девушка мечта».