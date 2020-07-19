Зірка популярного серіалу "Свати" Анна Кошмал порадувала пікантним літнім знімком

Як повідомляє Politeka.net, актриса опублікувала фотографію на своїй сторінці в Instagram.

На ній Анна Кошмал позує перед вікном в оголеному вигляді, судячи по кадру, на дівчині немає бюстгальтера або якого-небудь іншого одягу. Знаменитість сидить біля стінки і підставила обличчя яскравим сонячним променям - вона аж заплющила очі від задоволення і теплою млості. Волосся її трохи розпатлане і падають на плече.

"Як же я люблю сонце... Літо, побудь як можна довше🙏🏼🌸", - підписала Анна Кошмал свою публікацію.

Користувачі соціальної мережі оцінили ніжний образ "Женьки" у коментарях і залишили багато компліментів:

"Ти дуже красива! Обожнюю тебе!"; "Естетика😍"; "Так естетично😻😻😻🔥🔥🔥"; "Супер".

Раніше Ганна Кошмал здалася шанувальникам в іншому ніжному образі. Для фото вона убралася в біле прозоре білизну, а зверху накинула чорну кофту. Для довершення образу актриса взяла в руки квітку, який підкреслив її природну красу. На цьому знімку красуня теж закрила очі, що додало їй жіночного шарму.

Нагадаємо, що ніжна Анна Кошмал показала, як потрібно відпочивати, несподіване фото: «Любов…».

Як повідомляла Politeka, Женька з «Сватів» приголомшила словами про вагітність, Валюха не витримала: «Серце мало не зупинилося».

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