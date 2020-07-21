Українська актриса Анна Кошмал, яка грає Женьку в серіалі «Свати», подражнила шанувальників незвичайним фото

Як передає Politeka.net, ніжні, але одночасно і спокусливі фото актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня зняла одяг, прикрившись букетом польових квітів. Втім, прикрити все не вийшло, тому Анна засвітила зайве: оголені плечі, спину і ключиці. Доповнив образ незвичайний макіяж. Красуня зробила червоні стрілки, які додали шарму фото.

За годину її фото оцінили понад 14 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Ти бомба», «Женьок, ну яка ви красива», «Яка Ви леді. Дуже ніжна», «Яка ніжна», «Круті стрілки», «Ганнуся, яка ти мила і красива!!!», «Красуня», «Ганна ви просто стали вогненною», «Вау, ви як завжди чудова», «Просто вау», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кошмал поділилася рецептом млинців. Вона зізналася, що дуже любить млинці на сніданок, але так як актриса вегетаріанка, замість звичайного молока вона використовує для приготування млинців мигдальне молоко.

Крім цього, нещодавно актриса поділилася фото, на якому сиділа на рейках. Дівчина була одягнена в смугасту футболку і джинси.

Нагадаємо, що Анна Кошмал зачарувала видом в прозорій білизні, кадри ніжності: «Просто ангел».

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