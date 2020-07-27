Французька модель Тілан Блондо, яку в дитинстві називали найкрасивішою дівчинкою у світі, блиснула розкішною фігурою на відпочинку

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram у зірки. Блондо сиділа на дивані. Вона була одягнена в білосніжне боді, яке підкреслило її засмагу. Дівчина зняла штани, виставивши вперед стрункі ніжки. Зверху красуня одягла білу сорочку, яку спустила на одне плече. Образ завершували сонцезахисні окуляри і масивний ланцюг на шиї.

Всього за півгодини пост зібрав майже 30 тисяч лайків. В коментарях моделі залишили безліч позитивних відгуків.

«Відмінний вигляд», «Тілан відпочиває», «Богиня», «Прекрасна, як завжди», «Класно виглядаєш», «Тілан, я люблю твоє серце», «Юна квіточка», «Принцеса», «Ти досі найкрасивіша для мене», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тілан Блондо поділилася з шанувальниками підбіркою фото, на яких вона зображала різні емоції. Красуня позувала у білій майці. Її волосся було мокрим, що зробило образ юної моделі особливо спекотним.

Крім цього, нещодавно Блондо поділилася архівним знімком, на якому була ще зовсім малою. Саме в цьому віці її почали називати найкрасивішою дівчинкою у світі. Поряд з моделлю на фото сидить мама.

Нагадаємо, що Тілан Блондо подражнила зухвалим образом в розстебнутій сорочці: сміливе фото.

Як повідомляла Politeka, Тілан Блондо блиснула "дорослим" декольте: "Немає місця уяві".

Також Politeka писала, що Тілан Блондо показала бездоганне тіло в крихітних шортах: малишка давно виросла.