З віком дівчина стає все прекраснішою

Французька модель Тілан Блондо, яка прославилася як найкрасивіша дівчинка в світі, поділилася зухвалим знімком

19-річна красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото, яке відразу ж привернуло захоплені погляди шанувальників, передає Politeka.net.

На знімку Тілан позує у вбранні від Fendi з характерним малюнком бренду, яке примітне дуже глибоким декольте, і джинсових шортах.

Ракурс, який дівчина вибрала для селфі, дозволяє відзначити, що одяг ледь приховує груди моделі, залишаючи мінімум простору для уяви.

Судячи з геовідмітки, красуня відпочиває на Ібіці. На ній – мінімум косметики, а виглядає вона розслабленою і умиротвореною.

Усього за годину фото зібрало 73,5 тисяч лайків, і ця цифра продовжує зростати.

«Неземна краса!», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що дівчина поділилася кумедними домашніми фото з мокрою головою.

Модель опублікувала серію знімків, на яких вона позує перед камерою в домашньому вбранні і з мокрою головою. Ймовірно, «фотосесію» дівчина влаштувала відразу після душу. Мабуть, Блондо занудьгувала на карантині і вирішила трохи побешкетувати перед камерою: на знімках дівчина корчить різні кумедні гримаси і всіляко розважає глядачів.

У свої 19 років Тілан продовжує модельну кар'єру, яка почалася для неї ще в ранньому дитинстві. Зазначимо, що із найкрасивішої дівчинки вона перетворилася на одну з найкрасивіших дівчат у світі.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі засвітила соковиті форми без нижньої білизни.

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі показала, за що отримала свій титул.

Також Politeka писала, що найкрасивіша дівчинка в світі ефектно присіла й оголила частини тіла.