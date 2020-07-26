Французька модель Тілан Блондо, яка прославилася як найкрасивіша дівчинка в світі, поділилася зухвалим знімком
19-річна красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото, яке відразу ж привернуло захоплені погляди шанувальників, передає Politeka.net.
На знімку Тілан позує у вбранні від Fendi з характерним малюнком бренду, яке примітне дуже глибоким декольте, і джинсових шортах.
Ракурс, який дівчина вибрала для селфі, дозволяє відзначити, що одяг ледь приховує груди моделі, залишаючи мінімум простору для уяви.
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Судячи з геовідмітки, красуня відпочиває на Ібіці. На ній – мінімум косметики, а виглядає вона розслабленою і умиротвореною.
Усього за годину фото зібрало 73,5 тисяч лайків, і ця цифра продовжує зростати.
«Неземна краса!», – пишуть у коментарях.
Раніше ми розповідали про те, що дівчина поділилася кумедними домашніми фото з мокрою головою.
Модель опублікувала серію знімків, на яких вона позує перед камерою в домашньому вбранні і з мокрою головою. Ймовірно, «фотосесію» дівчина влаштувала відразу після душу. Мабуть, Блондо занудьгувала на карантині і вирішила трохи побешкетувати перед камерою: на знімках дівчина корчить різні кумедні гримаси і всіляко розважає глядачів.
У свої 19 років Тілан продовжує модельну кар'єру, яка почалася для неї ще в ранньому дитинстві. Зазначимо, що із найкрасивішої дівчинки вона перетворилася на одну з найкрасивіших дівчат у світі.
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