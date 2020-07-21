Відома французька модель Тілан Блондо здивувала перетворенням в стильному повсякденному образі

Знаменита красуня, яка прославилася на весь світ ще в дитинстві як найкрасивіша дівчинка в світі, опублікувала нове фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Тілан позує на тлі стіни в невимушеній позі. Вона одягнена в довгу сорочку в клітинку і короткі темні шорти, які ледь вдається під нею розрізнити. Образ моделі доповнюють білі кросівки і окуляри. При цьому пікантної родзинки кадру додає той факт, що сорочка Блондо розстебнута майже на всі ґудзики, однак під нею нічого з одягу немає.

Красуня виглядає дуже комфортно в цьому простому повсякденному образі, не схожому на багато гламурних луків моделей.

До цього ми писали, що Тілан похвалилася архівним знімком з мамою.

Так, на фотографії знаменитість ще маленька і позує разом з мамою на відпочинку біля моря.

«З днем народження, мама, я люблю тебе», - підписала серію фото дівчина.

За годину фото зібрали майже 50 тисяч лайків. В коментарях дівчині і її мамі залишили безліч компліментів.

«Чудова», «Твоя мама теж прекрасна», «Дівчинка твоя матуся», «Вау неймовірно», «Бажаю вам здорових днів», «Ууу які гарні фото», «Найкраща мама і дочка. Крутий дует», «Мило», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчинка в світі розбурхала зухвалими витівками на камеру: «Зросла серцеїдка».

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