Французька модель Тілан Блондо, яка прославилася як найкрасивіша дівчинка у світі, блиснула нереальною красою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Блондо позує під час обіду, випромінює красу в крихітному топі й шортах. Модель застигла в ніжній позі заради гарного знімка, заглядаючи при цьому у камеру. Фотографію вона вирішила ніяк не підписувати, хоча її шанувальники прийшли в захват від витівки кумира.

«Сама досконалість», «це так мило», «малятко супер! Милуюся тобою», «краща», «ось це королівський вигляд», «миленька дівчинка! Погляд магічний», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель Тілан Блондо поділилася кумедними домашніми фото з мокрою головою.

Французька співачка, яка прославилася ще в дитинстві як «найкрасивіша дівчинка у світі», часто ділиться у своєму Instagram новими фотографіями. Зараз Блондо сидить на карантині, тому замість кадрів з фотосесій публікує прості домашні знімки.

На цей раз модель опублікувала серію знімків, на яких вона позує перед камерою в домашньому вбранні й з мокрою головою. Ймовірно, "фотосесію" дівчина влаштувала відразу після душу. По всій видимості, Блондо занудьгувала на карантині й вирішила трохи побешкетувати перед камерою: на знімках дівчина корчить різні забавні пики й всіляко розважає глядачів.

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