Французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли самой красивой девочкой в мире, сверкнула роскошной фигурой на отдыхе

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм у звезды. Блондо сидела на диване. Она была одета в белоснежное боди, которое подчеркнуло ее загар. Девушка сняла штаны, выставив вперед стройные ножки. Сверху красотка надела белую рубашку, которую спустила на одно плечо. Образ завершали солнцезащитные очки и массивная цепь на шее.

Всего за полчаса пост собрал почти 30 тысяч лайков. В комментариях модели оставили множество положительных отзывов.

«Отличный вид», «Тилан отдыхает», «Богиня», «Прекрасна, как всегда», «Классно выглядишь», «Тилан, я люблю твое сердце», «Юный цветочек», «Принцесса», «Ты до сих пор самая красивая для меня», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тилан Блондо поделилась с поклонниками подборкой фото, на которых она изображала разные эмоции. Красотка позировала в белой майке. Ее волосы были мокрыми, что сделало образ юной модели особенно жарким.

Кроме этого, недавно Блондо поделилась архивным снимком, на котором была еще совсем малышкой. Именно в этом возрасте ее начали называть самой красивой девочкой в мире. Рядом с моделью на фото сидит мама.

Напомним, что Тилан Блондо подразнила дерзким образом в расстегнутой рубашке: смелое фото.

Как сообщала Politeka, Тилан Блондо сверкнула "взрослым" декольте: "Нет места воображению".

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