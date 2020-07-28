Маленьке чорне плаття повинно бути в гардеробі у кожної жінки – це безпрограшний варіант для будь-якої події

Подібної думки дотримуються і зірки світового та українського шоу-бізнесу. Знаменитості все частіше з'являються на публіці в різних сукнях чорного кольору: Дизайн, довжина, виріз, пошиття… Все це впливає на образ. Пропонуємо вам топ-кращих образів артисток, моделей і ведучих в чорних сукнях.

Зіркові красуні впевнені, що для виходу в світ обов'язково вбиратися в що-то понад екстравагантне. Чорне плаття прикрасить будь-яку фігуру. Приміром, струнка Світлана Лобода підкорює фанатів під час відпустки відразу кількома модними образами.

Співачка любить підкреслювати підтягнуту фігуру чорними сукнями і впевнена: маленьке плаття прикрасить будь-яку вечірку.

Настя Каменських любить епатувати публіку своїми появами на червоній доріжці і в кліпах саме чорними сукнями. Свої вбрання вона доповнює пікантними вирізами на грудях або стегнах, тонкою сіточкою або пір'ям. При цьому Настя часто не приховує своїх достоїнств. Після схуднення дівчина навмисно робить акцент на підтягнутих формах.

Тіна Кароль дотримується золотої середини - якщо і оголяти якусь частину тіла, то тільки одну. Зазвичай зірка робить акцент або на відкритій зоні декольте, сміливих розрізах на стегнах або ж акуратних вирізах на животику. Артистка намагається приміряти лише скромні вбрання з єдиним стилем і не оголяющем занадто багато її тіла.

А от Кім Кардашьян, незважаючи на свої форми, носить сукні вкрай рідко. Модель любить показувати себе в нюдовом білизна, спортивних костюмах і незвичайних купальниках. Однак, якщо ж Кім одягає стильне плаття, то обов'язково коротке і з глибоким декольте.

Для фотосесій і публічних появ, Кендалл Дженнер приміряє найпопулярніші вбрання відомих дизайнерів. Причому не боїться модель експериментів. Її поява на червоній доріжці без білизни в сукні, виріз якого дійшов майже до талії, стилісти обговорювали досить бурхливо.

Белла Хадід не соромиться свого тіла і завжди знімається в різних вбраннях для тематичних робіт. При чому акуратні сукні зірка носить не так часто. Беллу можна помітити швидше в купальнику або білизну під час зйомок для модного глянцю, ніж скромних образах, прикривають її струнку фігуру.

Струнка Ані Лорак, яка нещодавно заявила, що вестит всього 52 кілограми любить носити сукні певного стилю. Зірка завжди підкреслює свою талію й стрункі ніжки. Щоб зробити акцент на підтягнутою фігурі, Кароліні не доводиться надягати строкаті вбрання з безліччю прикрас.

Нагадаємо, що довгонога Лобода в крихітному шкіряній сукні дала жару в автомобілі: "Міс елегантність".

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