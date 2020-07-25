Популярная певица Ани Лорак удивила спортивной формой и растяжкой
Как передает Politeka.net, видео с тренировки звезды появилось на ее фан-страничке. На видео Лорак занималась в танцевальном зале. Она была одета в невероятно красивый спортивный комбинезон, который обтянул ее стройную фигурку. Красотка стояла возле зеркала и, потихоньку раздвигая в сторону ноги, села на шпагат.
На видео прекрасно видно подкачанную спину певицы, ее аппетитную «пятую точку» и стройные ножки.
«Доброго, спортивного утра вместе с Ани Лорак», - подписали видео.
За несколько дней видео на фан-страничке посмотрели почти 7 тысяч раз. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.
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«Супер класс, не каждая это сделает!», «Вот это форма», «Отличная подготовка», «Вот это да», - пишут поклонники.
Ранее мы писали, что Ани Лорак поделилась фотографией во время подготовки к съемке. Красотка сидела в черном халате с непривычно ярким макияжем на лице. Лорак выглядела счастливой, ее образ хорошо подчеркнули алые губы.
Кстати, недавно певица пленила образом в белом платье с огромным букетом красных роз. Красотка стояла в светлой комнате, оголив одну ножку. Элегантные воланы от платья придали особой пикантности образу звезды.
Напомним, что помолодевшая Ани Лорак надула губы, поразив неудачной пластикой: "Ну хватит уже!".
А еще Politeka писала, что Лорак скопировала стиль Каменских ради ролика в тесном платье: "А вышиваночку надеть?".
Также Politeka сообщала, что Ани Лорак в белом платье заинтриговала серией пикантных фото, Лазарев тут же оценил.