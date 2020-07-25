37-летняя украинская певица Светлана Лобода ошеломила соблазнительным образом на новом фото
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одновременно нежном и дерзком наряде.
Певица примерила крохотное кожаное черное платье без бретелек, которое выгодно подчеркнуло ее тонкую талию и изящный бюст. Шикарный лук дополнили босоножки на шпильках, стильная сумочка и небрежно накинутый на плечи пиджак - все в черном цвете. Также не обошлось без идеальной укладки (волосы зачесаны назад с мокрым эффектом) и яркого макияжа с акцентом на глаза.
Лобода блеснула "бесконечными" ногами, закинув одну на другую, сидя в автомобиле. Кроме того, звезда покорила публику игривым взглядом.
"У каждой девушки должно быть маленькое черное платье и большая харизма - и ночь будет необыкновенной 😘 Магия взгляда и ничего больше 🖤 МалышкаLO", - подписала это сочное фото Светлана.
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Пользователи остались в полном восторге, засыпав красотку комплиментами в комментариях:
"Мисс элегантность🔥"
"Эталон женщины 🔥"
"Страшно представить,какая ночь вас ждет!"
"Ничего лишнего!!!🌹"
"Шик, блеск 👍💫"
"Где б такую фигурку еще взять😁 с таким взглядом❤️"
"Едет на Топ-модель по-украински👍🏻"
Ранее мы сообщали, Лобода в опасном мини засветилась с известным красавчиком - турецким шеф-поваром Нусретом Гекче. Отдохнув в одном из его ресторанов, уже на выходе певица пустилась в пляс под собственную песню, звучавшую в заведении.
"провожали нас громко ....😉 пели всем рестораном 🤦♀️😬🤘", - подписала кадры Лобода.
Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть
Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа
Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев