Маленькое черное платье должно быть в гардеробе у каждой женщины – это беспроигрышный вариант для любого события

Подобного мнения придерживаются и звезды мирового и украинского шоу-бизнеса. Знаменитости все чаще появляются на публике в разных платьях черного цвета: Дизайн, длинна, вырез, пошив… Все это влияет на образ. Предлагаем вам топ-лучших образов артисток, моделей и ведущих в черных платьях.

Звездные красотки уверены, что для выхода в свет необязательно наряжаться во что-то сверх экстравагантное. Черное платье украсит любую фигуру. К примеру, стройная Светлана Лобода покоряет фанатов во время отпуска сразу несколькими модными образами.

Певица любит подчеркивать подтянутую фигуру черными платьями и уверена: маленькое платье украсит любую вечеринку.

Настя Каменских любит эпатировать публику своими появлениями на красной дорожке и в клипах именно черными платьями. Свои наряды она дополняет пикантными вырезами на груди или бедрах, тонкой сеточкой или же перьями. При этом Настя зачастую не скрывает своих достоинств. После похудения девушка намеренно делает акцент на подтянутых формах.

Тина Кароль придерживается золотой середины - если и оголять какую-то часть тела, то только одну. Обычно звезда делает акцент либо на открытой зоне декольте, смелых разрезах на бедрах или же аккуратных вырезах на животике. Артистка старается примерять лишь скромные наряды с единым стилем и не оголяющем слишком много ее тела.

А вот Ким Кардашьян, несмотря на свои формы, носит платья крайне редко. Модель любит показывать себя в нюдовом белье, спортивных костюмах и необычных купальниках. Однако, если же Ким надевает стильное платье, то обязательно короткое и с глубоким декольте.

Для фотосессий и публичных появлений, Кендалл Дженнер примеряет самые популярные наряды известных дизайнеров. Причем не боится модель экспериментов. Ее появление на красной дорожке без белья в платье, вырез которого дошел почти до талии, стилисты обсуждали достаточно бурно.

Белла Хадид не стесняется своего тела и всегда снимается в разных нарядах для тематических работ. При чем аккуратные платья звезда носит не так часто. Беллу можно заметить скорее в купальнике или белье во время съемок для модного глянца, чем в скромных образах, прикрывающих ее стройную фигуру.

Стройная Ани Лорак, недавно заявившая, что вестит всего 52 килограмма любит носить платья определенного стиля. Звезда всегда подчеркивает свою талию и стройные ножки. Чтобы сделать акцент на подтянутой фигуре, Каролине не приходится надевать пестрых нарядов с множеством украшений.

Напомним, что длинноногая Лобода в крохотном кожаном платье дала жару в автомобиле: "Мисс элегантность".

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