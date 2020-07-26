Британська модель Демі Роуз похвалилася розкішними формами в крихітному купальнику під час відпочинку на яхті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує в непристойно крихітному й облягаючому купальнику, який максимально підкреслює її розкішні форми. Сама красуня в цей момент елегантно заглядає в кадр.

Фотографії Роуз ніяк не підписала, а її прихильники не могли цього зробити через те, що кадри красуня викинула у себе в Сторіс, а не на основній сторінці.

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Щодня модель ділиться новими фото, показує, як веселиться на пляжі в крихітному купальнику або одягає вельми зухвалі сукні, під якими немає білизни. Завдяки тому, що дівчина зовсім не соромиться свого тіла, вона змогла стати популярною. Її фотосесії розбурхують шанувальників кожен раз новим чином.

На представленому кадрі, опублікованому в Instagram, Демі позувала в дуже провокаційній образі - тонкому білому ліфчику, який не зміг прикрити пишні гідності знаменитості, а також світло-синіх вкорочених рваних джинсах.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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