Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" показала чарівні кадри

Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

А кілька годин тому модель продемонструвала свої знамениті форми і вигини.

Цього разу вона вирішила показати користувачам мережі знімки з відпочинку. Зокрема, дівчина опублікувала кілька фото, де вона засмагає на яхті у відвертому закритому купальнику червоного відтінку, який ледь прикрив пишні груди та сідниці "британської Кардашьян". З прикрас вона обрала лише сережки-кільця. Вона лежить на животі, підставивши під промені сонця свої пишні форми, і тому фото вийшли максимально спокусливими.

При цьому волосся дівчини і її купальник - мокрі, наче вона щойно вийшла з води.

Коли дивишся на ці фото, так і хочеться похвалити дівчину за її сміливий вибір одягу: "Гарний вигляд, красиві форми, добре дуже добре добре – можна писати нескінченно, шикарна", "Так ідеальна форма тіла ..", "Помилка пластики яка бесстыдница, 😂", "я люблю твої форми дитинко", "Скажено шикарні булочки", "Ви абсолютна досконалість!".

На жаль, користувачі мережі не мають можливості прокоментувати ці кадри, адже їх дівчина показала в Stories.

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