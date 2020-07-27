Легендарні актриси, які зіграли головні ролі в серіалі «Друзі», здивували зміненою зовнішністю

Як передає Politeka.net, свіже фото і відео з'явилося на сторінках зірок в Instagram. Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу опублікували кадри, на яких закликали американців перевірити свою реєстрацію на виборах. Судячи з усього, актрис залучили до просвітницької кампанії, пов'язаної з виборами.

«Друзі не дозволяють друзям пропускати вибори», - підписали фото актриси.

Варто відзначити, що виглядали усіма обожнювані красуні старими. Краще за всіх на фото виглядала 51-річна Дженніфер Еністон. Вона посміхалася і виглядала щасливою. На обличчі у Кортні Кокс було видно сліди від уколів краси. Відомо, що актриса зловживає ними. Ліза Кудроу найстарша з них. На її обличчі вікові зміни вже не приховати.

Варто відзначити, що шанувальників вразили свіжі знімки «друзів». Всі звикли бачити їх молодими і квітучими.

Раніше ми писали, що Ліза Кудроу зворушливо привітала Кортні Кокс з днем народження. Актриси лежали на дивані в обнімку. А поруч з ними сиділа собака. Як відомо, через багато років після закриття серіалу зірки продовжують дружити.

Нагадаємо, що Еністон повністю роздяглася, показавши, за що її полюбив Бред Пітт: Джолі точно обзавідується.

Як повідомляла Politeka, 51-річна Еністон скоро стане мамою, народить найближчим часом: "Розплакалася, коли...".

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