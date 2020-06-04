Буває так, що майбутній актрисі варто знятися лише в одному серіалі, як про неї вже говорить весь світ

Зірки зачаровують своєю грою і красою. Кар'єри артисток або розвиваються, або вони так і залишаються актрисами "однієї ролі".

Роль Дженніфер Еністон в серіалі "Друзі" послужила зльотом в кар'єрі, пише sm-news.ru. Красуня досі вважається однією з найбільш затребуваних актрис, а все завдяки своїй героїні Рейчел з названого ситкому.

Так само сталося і з кар'єрою Емілії Кларк, яка виконала одну з головних ролей в серіалі "Гра престолів".

Артистка прокинулася знаменитою і її відразу ж стали запрошувати на зйомки фільмів. Однак де б зараз не знімалася відома красуня, все одно глядач її пам'ятає, як «мати драконів».

Зірка турецького серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі, яка зіграла роль улюбленої наложниці султана Сулеймана, підкорила серця фанатів.

Актриса, яка зайняла місце Мер'єм після відходу останньої, так не змогла сподобатися глядачеві так само.

Узерлі ж зараз активно знімається у фільмах, і навіть отримує премії.

Красуня Джованна Антонеллі, відома по ролі Жаді в серіалі "Клон" стала справжнім прикладом східної красуні. Бразилійку копіювали в усьому світі.

Актриса Холлі Марі Комбс знялася в серіалі "Всі жінки відьми" або "Зачаровані". Зірка зіграла сильну і хоробру героїню "Пайпер". На жаль, "переплюнути" цю роль зірці поки ще не вдалося.

Співачка і актриса Наталія Орейро завоювала мільйони прихильників після виходу серіалу "Дикий ангел". Незважаючи на інші ролі, красуня назавжди залишилася в серцях шанувальників тієї самої Мілагрос Еспосіто - дівчани-сироти з монастиря.

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