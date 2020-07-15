Маля з'явиться на світ через кілька тижнів

Співачка Кеті Перрі і актор Орландо Блум запропонували зірці "Друзів" Дженніфер Еністон стати хрещеною мамою їх доньки, пише Mirror.

Останнім часом Еністон досить багато часу проводила з Перрі, підтримуючи ту під час карантину.

"Вона була настільки чудовим другом для вагітної Кеті в цей складний період. Вагітність і карантин ще більше зблизили. Еністон – кращий варіант для ролі хрещеної мами", – стверджує джерело.

Наголошується, що рішення Перрі та Блум прийняли разом. Еністон не стримала емоцій, коли дізналася, що скоро стане мамою.

"Вона розплакалася, коли вони попросили її про це", – додав інсайдер.

Раніше ми повідомляли, Еністон розбурхала мережу пікантним фото, яке опублікувала в своєму Instagram. На архівному знімку актриса, ще зовсім молода, сидить на підлозі зовсім гола. Еністон схрестила ноги таким чином, щоб прикрити інтимні місця, але фото все одно вийшло дуже спокусливим.

В підписі зірка розповіла, що відомий фотограф, який робив цей портрет, зараз готується до аукціону, на якому продасть 25 портретів знаменитостей. Виручені гроші підуть на допомогу організації, яка здійснює безкоштовне тестування та догляд за хворими, постраждалими від китайського вірусу.

За годину пост Еністон оцінили більше 300 тисяч людей. В коментарях захоплюються її красою.

«Супер», «Це приголомшливо!», «Я люблю вас усім серцем», «Чудова», Жінка мрія», «Прекрасна ініціатива», «О, я пам'ятаю це фото», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Еністон засвітила на пальці обручку від Бреда Пітта: "Зберігала стільки років...", фото.

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