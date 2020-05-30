Популярна актриса Дженніфер Еністон, яка прославилася завдяки ролі Рейчел в серіалі «Друзі», заговорила про пікантне фото з її минулого

Як передає Politeka.net, архівний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото актриса ще зовсім молода. Вона сидить на підлозі зовсім гола. Еністон схрестила ноги таким чином, щоб прикрити інтимні місця, але фото все одно вийшло дуже пікантним. Особливо пікантним воно було на той час. До речі, приблизно в цей же час Еністон зустрічалася або вже була одружена з Бредом Піттом. Тепер зрозуміло, за що голлівудський актор закохався у Дженніфер.

Під фото Еністон розповіла, що відомий фотограф, який робив цей портрет, зараз готується до аукціону, на якому продасть 25 портретів знаменитостей. Виручені гроші підуть на допомогу організації, яка здійснює безкоштовне тестування та догляд за хворими, постраждалими від китайського вірусу.

За годину пост Еністон оцінили більше 300 тисяч людей. В коментарях захоплюються її красою.

«Супер», «Це приголомшливо!», «Я люблю вас усім серцем», «Чудова», Жінка мрія», «Прекрасна ініціатива», «О, я пам'ятаю це фото», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Еністон засвітила на пальці обручку від Бреда Пітта: "Зберігала стільки років...", фото.

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