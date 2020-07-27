Легендарные актрисы, которые сыграли главные роли в сериале «Друзья», удивили изменившейся внешностью

Как передает Politeka.net, свежее фото и видео появилось на страницах звезд в Инстаграм. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу опубликовали кадры, на которых призвали американцев проверить свою регистрацию на выборах. Судя по всему, актрис привлекли к просветительской кампании, связанной с выборами.

«Друзья не позволяют друзьям пропускать выборы», - подписали фото актрисы.

Стоит отметить, что выглядели всеми обожаемые красотки постаревшими. Лучше всех на фото выглядела 51-летняя Дженнифер Энистон. Она улыбалась и выглядела счастливой. На лице у Кортни Кокс было видно следы от уколов красоты. Известно, что актриса злоупотребляет ими. Лиза Кудроу самая старшая из них. На ее лице возрастные изменения уже не скрыть.

Стоит отметить, что поклонников поразили свежие снимки «друзей». Все привыкли видеть их молодыми и цветущими.

Ранее мы писали, что Лиза Кудроу трогательно поздравила Кортни Кокс с днем рождения. Актрисы лежали на диване в обнимку. А рядом с ними сидела собака. Как известно, спустя много лет после закрытия сериала звезды продолжают дружить.

Напомним, что Энистон полностью разделась, показав, за что ее полюбил Брэд Питт: Джоли точно обзавидуется.

Как сообщала Politeka, 51-летняя Энистон скоро станет мамой, родит в ближайшее время: "Расплакалась, когда...".

Также Politeka писала, что красотки "Великолепного века", "Друзей" и других сериалов, чью жизнь круто изменила всего одна роль: яркие фото.