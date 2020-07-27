Знаменита українська співачка Настя Каменських поділилася жарким фото, на якому позувала в стильному бікіні з леопардовим принтом

Не секрет, що після того, як Настя скинула вагу, вона намагається підкреслювати фігуру різними образами. При цьому її вибір купальників часто критикують через невдалі ліфчиків або занадто тісних бікіні.

Сама зірка на критику не реагує і продовжує вибирати вбрання і бікіні одного типажу.

цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, зроблене під час її відпочинку в Туреччині. На новому кадрі Настя позує в модному купальнику з лепардовим принтом на тлі смарагдової води Середземного моря і демонструє свою струнку фігуру. Довге і кучеряве волосся артистки грайливо розвиваються на вітрі, після того, як співачка навмисно покрутила головою, щоб ті підняти в повітря.

«@rixossungate let’s fire up today! it’s gonna be hot! 🔥 сьогодні запалюємо! Сонце, море, музика - це 💥🤩», - написала Настя.

Ось що відповіли фанати:

«Настя ви шикарна дівчина! Підкажіть як вам вдається тримати себе у такій гарній формі?», «Яка щаслива 😻😻😻😻», «Купальник 🔥🔥🔥🔥🔥», «Шикарна фігура Настя у Вас😍👍», «Яка красуня 💚💚», «i'm always online for giving daddy's love», «❤️❤️Красива ❤️», «Красуня😻», «Люблю її ❤️».

Також на своїй сторінці в Instagram красуня поділилася фотографією, зробленою на сході сонця. Настя стояла в неймовірно гарному купальнику біля басейну. По всій видимості, співачка тільки готувалася до запливу, так як її молоде пружне тіло було сухим.

Красуня підняла руки, щоб шанувальники могли у всій красі розглянути її неймовірну фігуру. Каменських вирішила обговорити з шанувальниками свої хіти.

«Улюблені, хочу дізнатися про вас трошки більше. А розкажіть-но, яка саме ти з моїх пісень?», - запитала Каменських.

В коментарях співачці стали залишати відгук про її піснях. Не забули залишити компліменти і її зовнішності. За годину пост зібрав понад 50 тисяч лайків. Не витримала і оцінила фото телеведуча Леся Нікітюк.

«Дуже атмосферна», «Красотуля», «Супер», «Про, як схудла, молодець», «Фігура просто вогонь», «Я люблю тебе Каменських. Ти найкраща!», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

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