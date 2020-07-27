Знаменитая украинская певица Настя Каменских поделилась жарким фото, на котором позировала в стильном бикини с леопардовым принтом

Не секрет, что после того, как Настя сбросила вес, она старается подчеркивать фигуру самыми разными образами. При этом выбор ее купальников часто критикуют из-за неудачных лифчиков или слишком тесных бикини.

Сама звезда на критику не реагирует и продолжает выбирать наряды и бикини одного типажа.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, сделанное во время ее отдыха в Турции. На новом кадре Настя позирует в модном купальнике с лепардовим принтом на фоне изумрудной воды Средиземного моря и демонстрирует свою стройную фигуру. Длинные и кудрявые волосы артистки игриво развиваются на ветру, после того, как певица намеренно покрутила головой, чтобы те поднять в воздух.

«@rixossungate let’s fire up today! it’s gonna be hot! 🔥 сегодня зажигаем! Солнце, море, музыка - это 💥🤩», - написала Настя.

Вот что ответили фанаты:

«Настя вы шикарная девушка! Подскажите как вам удаётся держать себя в такой красивой форме?», «Какая счастливая 😻😻😻😻», «Купальник 🔥🔥🔥🔥🔥», «Шикарна фигура Настя у Вас😍👍», «Какая красотка 💚💚», «I'm always online for giving daddy's love», «❤️❤️Красивая ❤️», «Красотка😻», «Люблю её ❤️».

Также на своей странице в Инстаграм красотка поделилась фотографией, сделанной на восходе солнца. Настя стояла в невероятно красивом купальнике возле бассейна. По всей видимости, певица только готовилась к заплыву, так как ее молодое упругое тело было сухим.

Красотка подняла руки, чтобы поклонники могли во всей красе рассмотреть ее невероятную фигуру. Каменских решила обсудить с поклонниками свои хиты.

«Любимые, хочу узнать о вас немножко больше. А расскажите-ка, какая именно ты из моих песен?», - спросила Каменских.

В комментариях певице стали оставлять отзыв о ее песнях. Не забыли оставить комплименты и ее внешности. За час пост собрал более 50 тысяч лайков. Не выдержала и оценила фото телеведущая Леся Никитюк.

«Очень атмосферная», «Красотуля», «Супер», «О, как похудела, молодец», «Фигура просто огонь», «Я люблю тебя Каменских. Ты лучшая!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".