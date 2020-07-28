Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес здивувала шанувальників новим викликом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому показала себе в різних відвертих вбраннях. Артистка зробила акцент на свої стрункі ніжки і взуття, яке вона носить. Під пісню про взуття співачка демонструвала найгарячіші вбрання і пози. Шанувальники зірки змогли розгледіти принади Джей Ло у всій красі.

Дженніфер Лопес повідомила, що настав час для випробування шанувальників у TikTok. Вона запропонувала всім зняти подібні відео зі своїми ніжками.

«Не можу дочекатися, щоб побачити ваші відео!», - написала зірка.

За день її пост подивилися майже 2 млн разів. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Як завжди прекрасна», «Ви все ще гаряча», «Це так круто», «Я беру участь», «Які ніжки», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес поділилася з шанувальниками кадрами з фотосесії. Актриса стояла в чорних штанях і неймовірно красивій блузці. Коротенький білий топ ледь прикрив груди красуні. Образ Джей Ло доповнила капелюшком.

Як відомо, влітку актрисі виповнилося 50 років. Незважаючи на свій вік, Лопес виглядає чудово.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес показала свої коштовності в стильному іміджі: "Блищить краще моделей".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес у тісному вбранні показала, для чого ходить в спортзал: "Ніколи не виглядала краще".

Також Politeka писала, що 12-річна дочка Дженніфер Лопес вразила зовнішністю, зовсім не схожа на маму: "Вона така...".