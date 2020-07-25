Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала результати своїх тренувань у спортзалі

Знаменитість опублікувала нове фото на своїй сторінці в "Инстаграме", передає Politeka.net.

Дженніфер Лопес зробила селфи біля дзеркала у спортзалі, який знаходиться в приватному будинку - на тлі можна спостерігати задній двір з басейном. Зірка позує в профіль, демонструючи свою п'яту точку і бюст. Для тренування вона одягла облягаючий топ і спортивні штани, які вигідно підкреслили її природні достоїнства. Варто відзначити, що волосся Дженніфер зібрала в тугий пучок на маківці, а на обличчі - мінімум косметики.

"Тільки що закінчила відмінне тренування після святкування дня народження і допомогла підтримати почуття голоду!", - поділилася своїм настроєм співачка.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Дженніфер Лопес і залишили багато компліментів під записом:

"Ти виглядаєш так добре. Я не можу повірити, що тобі 51 рік"; "гей мама! сподіваюся, у тебе був дивовижний день народження !! бажаю тобі найкращого в житті! ти найкраща! люблю тебе так сильно! ️ ♥ ️ і ти виглядаєш так біса дивно 😍"; "найгарячіша"; "51, ніколи не виглядала краще!! 🙌❤️"; "Ти виглядаєш абсолютно приголомшливо"; "Супер красива, мій улюблений кумир, я люблю тебе"; "Можна тільки побажати виглядати так добре! Вітаю з днем народження !! Ти мій зразок для наслідування!"; "Чому так гаряче?".

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода

Також Politeka писала, що коханець Джей Ло без сорому показав, як розважається із зіркою: нескромні кадри підкорили мережа.