Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес захопила ідеальною фотосесією в чорно-білих тонах

На своїй сторінці в Instagram знаменита співачка показала чуттєвий чорно-білий кадр, на якому позувала з акуратним макіяжем на обличчі і звичною зачіскою - зав'язаним у "гульку" волоссям. При цьому вишуканості образу Лопес надали саме масивні сережки з великими каменями і акуратне кольє з такими ж камінням, як і у пари сережок.

Стильний кадр "вічно молодий Дженніфер", як називають зірку самі шанувальники, викликав багато слів захоплення. Фанати почали навперебій вихваляти артистку.

«Відгук від @BritishVogue на підготовку до Губернаторському балу для Академії ... 📸 @gregwilliamsphotography», - написала Дженніфер, зазначивши також і фотографа, який зробив цей знімок.

Ось що пишуть фанати:

«Ошеломлйя як завжди», «Приголомшливо прекрасний вигляд», «Bellissima😘❤️🇮🇹», «Шукайте гарячу дівчину на цьому кадрі», «Ви вражаєте, чарівна королева🖤», «Тьху! Приголомшливий образ. Ти просто вогонь🔥🔥🔥🔥», «ти такий чудовий чоловік і просто розкішна жінка💖», «такий прекрасний і стильний людина», «Ви просто кращий приклад, як треба стежити за собою!».

Також Дженніфер Лопес показала результати своїх тренувань у спортзалі. Знаменитість опублікувала нове фото на своїй сторінці в "Инстаграме".

Дженніфер Лопес зробила селфи біля дзеркала у спортзалі, який знаходиться в приватному будинку - на тлі можна спостерігати задній двір з басейном. Зірка позує в профіль, демонструючи свою п'яту точку і бюст. Для тренування вона одягла облягаючий топ і спортивні штани, які вигідно підкреслили її природні достоїнства. Варто відзначити, що волосся Дженніфер зібрала в тугий пучок на маківці, а на обличчі - мінімум косметики.

"Тільки що закінчила відмінну тренування після святкування дня народження і допомогла підтримати почуття голоду!", - поділилася своїм настроєм співачка.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Дженніфер Лопес і залишили багато компліментів під записом:

"Ти виглядаєш так добре. Я не можу повірити, що тобі 51 рік"; "гей мама! сподіваюся, у тебе був дивовижний день народження !! бажаю тобі найкращого в житті! ти найкраща! люблю тебе так сильно! ️ ♥ ️ і ти виглядаєш так біса дивно 😍".

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