Учасниця шоу «Танці з зірками» Олена Шоптенко засвітила стрункі ніжки на новому чуттєвому фото

Як стало відомо раніше, відома українська танцівниця і хореограф стане партнеркою популярного співака Олега Винника в новому сезоні «Танці з зірками». А поки проект тільки готується до виходу на екрани, Шоптенко продовжує радувати своїх шанувальників оновленнями в Instagram. Пише Politeka.net.

Так, свій новий пост артистка присвятила особистісному зростанню.

«Коли задаєш собі питання, наприклад, про свої цінності або про те, чого справді хочеш. Часто ігноруєш відповідь найнезручнішу», - написала Шоптенко.

Вона зізналася, що раніше думала, що мріє про запаморочливу кар'єру і активну роботу, однак пізніше усвідомила, що насправді хоче займатися побутом і сім'єю.

«От тепер і балансую між «собою» і «собою», - поділилася своїм досвідом зірка.

Пост Шоптенко супроводила своєю новою фотографією. На ній вона сидить на підлозі, спершись ліктем на стіл. На ній чорна футболка і, судячи з усього, дуже короткі шорти, через які здається, що знизу на танцівниці нічого немає.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її публікацію.

«Ну до чого ж ти гарна», «Чекаємо з нетерпінням нового сезону шоу Танці з зірками!», «Дякую, це дуже цінна порада», «Ви молодець», - пишуть люди.

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