Сервіс державного Приватбанку викликає безліч запитань у клієнтів

Про це йдеться в новому відгуку, який був опублікований на порталі Мінфін.

За його словами, він намагався перевести з рахунку ФОП на карту 100 тисяч, але грошей так і не побачив.

Кошмари українців збуваються, оскільки великі суми не доходять на потрібні рахунки після транзакцій.

"Далі за реквезитами спробував перевести гроші на інший рахунок, гроші з мене списали і за регламентом операція повинна обробитися за 3 дня. Проходить 3 дні і що я бачу? Бачу, що на моїх грошей просто немає. Пішли з карточки привату у вільне плавання. Що далі? Мені ніхто не подзвонив і не сказав, що з моєю операцією виникли проблеми, навіть натяку не було на рішення даної ситуації.

Поспілкувався з їх роботами (інакше їх співробітників техпідтримки назвати не можу), створили заявку на повернення коштів. Добу! Добу мені будуть повертати гроші...", - поскаржився клієнт на незадовільний сервіс Приватбанку.

Він зазначив, що і на наступний день дзвонив на гарячу лінію, але його дзвінок нічого не вирішив.

"Далі за реквезитами спробував перевести гроші на інший рахунок, гроші з мене списали і за регламентом операція повинна обробитися за 3 дня. Проходить 3 дні і що я бачу? Бачу, що на моїх грошей просто немає. Пішли з карточки привату у вільне плавання. Що далі? Мені ніхто не подзвонив і не сказав, що з моєю операцією виникли проблеми, навіть натяку не було на рішення даної ситуації. Поспілкувався з їх роботами (інакше їх співробітників техпідтримки назвати не можу), створили заявку на повернення коштів. Добу! Добу мені будуть повертати гроші", - емоційно резюмував клієнт у своєму негативному відкликання.

"Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох робочих днів. У разі, якщо кошти не надійдуть в належний термін, напишіть, будь ласка, в особистому повідомленні, будемо раді допомогти", - виправдалися через "зникнення 100 тисяч" у Приватбанку.

Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".

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