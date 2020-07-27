Сервис государственного ПриватБанка вызывает множество вопросов у клиентов

Об этом говорится в новом отзыве, который был опубликован на портале Минфин.

По его словам, он пытался перевести со счета ФОП на карту 100 тысяч, но денег так и не увидел.

Кошмары украинцев сбываются, поскольку крупные суммы не доходят на нужные счета после транзакций.

"Далее за реквезитами попробовал перевести деньги на другой счет, деньги с меня списали и по регламенту операция должна обработаться за 3 дня. Проходит 3 дня и что я вижу? Вижу, что моих денег просто нет. Ушли с карточки привата в свободное плавание. Что дальше? Мне никто не позвонил и не сказал, что с моей операцией возникли проблемы, даже намека не было на решение данной ситуации.

Пообщался с их роботами (иначе их сотрудников техподдержки назвать не могу), создали заявку на возвращение средств. Сутки! Сутки мне будут возвращать деньги...", - пожаловался клиент на неудовлетворительный сервис ПриватБанка.

Он отметил, что и на следующий день звонил на горячую линию, но его звонок ничего не решил.

"Далее за реквезитами попробовал перевести деньги на другой счет, деньги с меня списали и по регламенту операция должна обработаться за 3 дня. Проходит 3 дня и что я вижу? Вижу, что моих денег просто нет. Ушли с карточки привата в свободное плавание. Что дальше? Мне никто не позвонил и не сказал, что с моей операцией возникли проблемы, даже намека не было на решение данной ситуации. Пообщался с их роботами (иначе их сотрудников техподдержки назвать не могу), создали заявку на возвращение средств. Сутки! Сутки мне будут возвращать деньги", - эмоционально резюмировал клиент в своем негативном отзыве.

"Межбанковский перевод выполняется в срок до трех рабочих дней. В случае, если денежные средства не поступят в срок, напишите, пожалуйста, в личном сообщении, будем рады помочь", - оправдались за "исчезновение 100 тысяч" в ПриватБанке.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты

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