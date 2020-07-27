Легендарна українська співачка Софія Ротару підвищила вартість своїх виступів в чотири рази
Як передає Politeka.net, промоутер і генеральний директор компанії "Ру-концерт" Євген Морозов розповів про це виданню "Комсомольская правда". Він розповів про розцінки в 1998 році, коли криза ще не почався.
"Гонорар Алли Пугачової у той час становив 25 тисяч доларів. Софія Ротару коштувала 17 тисяч доларів", - заявив Євген Морозов. - "У той час це були великі гроші".
Він додав, що в 2000-х років в Росії з'явилася нова еліта. Щоб довести свою значимість і завести впливових друзів, бізнесмени влаштовували великі банкети і запрошували співати зірок. Користуючись ситуацією, що багато артистів почали завищувати ціни, а олігархи платили потрійну ціну. Так за останні 20 років гонорари Софії Ротару сильно збільшилися, незважаючи на кризу. Зараз, в розпал епідемії китайського вірусу, виконавиця вимагає за виступи на корпоративах не менше 70 тисяч доларів.
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"В «нульових» ціни на артистів поперли вгору. Організаторами стала верховодити велика п'ятірка артистів, мовляв, щось ви мало платите, давайте більше. І їм стали платити", - відзначив промоутер.
Зірки звикли отримувати великі гроші і не хочуть знижувати планку. Однак Євген Морозов стверджує, що ситуація змінилася і артистам доведеться переглянути свої вимоги, адже тепер їх не дуже охоче запрошують на свята. За словами промоутера, з такими запитами зірки будуть сидіти без роботи в Росії в найближчі півтора року. А щоб запрошували на корпоративи - доведеться зменшити гонорари до 500 тисяч рублів.
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