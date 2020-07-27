Легендарна українська співачка Софія Ротару підвищила вартість своїх виступів в чотири рази

Як передає Politeka.net, промоутер і генеральний директор компанії "Ру-концерт" Євген Морозов розповів про це виданню "Комсомольская правда". Він розповів про розцінки в 1998 році, коли криза ще не почався.

"Гонорар Алли Пугачової у той час становив 25 тисяч доларів. Софія Ротару коштувала 17 тисяч доларів", - заявив Євген Морозов. - "У той час це були великі гроші".

Він додав, що в 2000-х років в Росії з'явилася нова еліта. Щоб довести свою значимість і завести впливових друзів, бізнесмени влаштовували великі банкети і запрошували співати зірок. Користуючись ситуацією, що багато артистів почали завищувати ціни, а олігархи платили потрійну ціну. Так за останні 20 років гонорари Софії Ротару сильно збільшилися, незважаючи на кризу. Зараз, в розпал епідемії китайського вірусу, виконавиця вимагає за виступи на корпоративах не менше 70 тисяч доларів.

"В «нульових» ціни на артистів поперли вгору. Організаторами стала верховодити велика п'ятірка артистів, мовляв, щось ви мало платите, давайте більше. І їм стали платити", - відзначив промоутер.

Зірки звикли отримувати великі гроші і не хочуть знижувати планку. Однак Євген Морозов стверджує, що ситуація змінилася і артистам доведеться переглянути свої вимоги, адже тепер їх не дуже охоче запрошують на свята. За словами промоутера, з такими запитами зірки будуть сидіти без роботи в Росії в найближчі півтора року. А щоб запрошували на корпоративи - доведеться зменшити гонорари до 500 тисяч рублів.

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